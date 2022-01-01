Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался о перспективах сборной России на стартовавшем ATP Cup – 2022.

Сборная России – действующий чемпион турнира в Австралии. В составе команды на соревнованиях выступят Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Россияне сыграют с теннисистами из Франции, Австралии и Италии на групповом этапе.

Медведев отметил, что прошлый год был феноменальным для российского тенниса. Он считает, что этот факт может послужить мотивацией для хорошей игры на соревнованиях.

«Да, начинать сезон никогда не бывает легко. Из группы выйдет только одна команда, так что нужно выиграть как можно больше матчей, создавать себе как можно меньше проблем и выигрывать», – цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Напомним, ранее сразу несколько лидеров российского теннисиста заразились коронавирусом. Положительные тесты сдали Евгений Донской, Аслан Карацев и Андрей Рублев.