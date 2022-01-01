В Оберстдорфе (Германия) продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, спортсмены принимают участие в спринте классическим стилем.

Сразу шесть российских лыжников преодолели этап квалификации и вышли в четвертьфинал.

Спринтер Александр Терентьев проиграл лидеру, Йоханнесу Клэбо, 1,50 секунды и вышел в четвертьфинал со второго места.

Лидер сборной России Александр Большунов попал в топ-5, проиграв норвежцу 3,61 секунды.

Илья Семиков пробился в топ-30, заняв 13-е место. Артем Мальцев финишировал в квалификации 20-м, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин прошли дистанцию за 3:06.57 секунды и вышли в финальную часть с 22-го места.

Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин завершили выступление в спринте, не попав в топ-30.

Финальная часть соревнований состоится сегодня, 1 января. Начало – в 14:00 по мск.