В Оберстдорфе (Германия) продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски». Спортсмены принимают участие в спринте классическим стилем.

В финальную часть соревнований прошли Татьяна Сорина, Наталия Непряева и Христина Мацокина. Старт первому забегу будет дан в 14:00 по мск. Прямая трансляция доступна на сайте телеканала «Матч ТВ».

Татьяна Сорина выступит в первом четвертьфинале. Она будет соревноваться с Юханной Матинтало (Финляндия), Джессикой Диггинс (США), Катариной Хенниг (Германия), Фрилой Карлссон (Швеция) и Лоттой Уднес (Норвегия).

Наталия Непряева стартует в третьем забеге. Она стартует с Анамарией Лампич (Словения), Ане Аппельквис Стенсет (Норвегия), Гретой Лоран (Италия), Кэтрин Огден (США) и Катериной Заюрбрай (Германия).

Христина Мацокина выступит в пятой группе. Она будет соревноваться с Колеттой Ридцек (Германия), Керттой Нисканен (Финляндия), Хейди Венг (Норвегия), Катержиной Янатовой (Чехия) и Луизой Линдстрем (Швеция).