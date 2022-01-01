В Оберстдорфе (Германия) стартовали четвертьфинальные забеги спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

В топ-30 пробились шесть российских лыжников: Александр Терентьев, Александр Большунов, Илья Семиков, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых.

Иван Якимушкин стартует в первом забеге. Он поборется за право выхода в 1/2 финала с лидером квалификации Йоханнесом Клэбо. Также в группу попали Эрик Вальнес, Камиль Бурый, Эмиль Иверсен и Ийво Нисканен.

Лидер российской сборной Александр Большунов попал во вторую группу с Калле Хальфварссоном, Беном Огденом, Яношем Бруггером, Мартином Левстремом, Йовианом Хедигером.

Александр Терентьев стартует с Федерико Пеллегрино, Михаилом Новаком, Густавом Эрикссоном, Оскаром Свенссоном и Мацеем Старегой.

Артем Мальцев выйдет на старт с Харальдом Эстбергом Амундсеном, Эвеном Нортугом, Франческо де Фабиани, Майколем Растелли и Густафом Берглундом.

Илья Семиков побежит вместе с Глебом Ретивых. С россиянами поборются Пол Голберг, ЛАури Веоринен, Вилле Ахонен и Люк Джагер.