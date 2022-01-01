Российский лыжник Александр Терентьев высказался о противостоянии с норвежцем Йоханнесом Клэбо в спринте.

Спортсмены не встретятся в четвертьфинале на спринте классическим стилем в рамках «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Клэбо будет стартовать в первой группе с россиянином Иваном Якимушкиным, а Александр Терентьев выступит в третьем забеге.

«Теперь Клэбо всегда будет возвращать долг за Руку. Но сразу к нему в первый забег…Я выбрал третий», – заявил Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александр завоевал золото в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Россиянин опередил Клэбо на 1,18 секунды.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января в Валь-ди-Фьемме.