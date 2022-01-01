За прошедшие сутки в России выявлено 20 638 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 1704 – без клинических проявлений.

Нарастающим итогом с начала пандемии в стране зафиксировано 10 499 982 случая инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки было подтверждено 912 смертей. Всего с начала пандемии по России от коронавируса умерло 308 860 человек.

За прошедшие сутки врачи выписали 40 692 человека. Из них в Москве – 2726, в Санкт-Петербурге – 2368, в Иркутской области – 2106.

За весь период специалисты выписали по выздоровлении 9 463 919 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период было проведено более 240,4 млн лабораторных исследований на коронаврус. Из них 440 тысяч – за прошедшие сутки.