Профессиональный футбольный клуб ЦСКА до сих пор не предложил контракт голкиперу и капитану команды Игорю Акинфееву. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, соглашение с 35-летним вратарем истекает в конце сезона – 2021/2022.

По информации источника, руководители клуба уже поговорили с футболистом и заверили его в том, что средства на новый контракт найдутся, несмотря на тяжелое финансовое состояний ЦСКА.

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА в 2003 года. Голкипер – 6-кратный чемпион России в составе армейцев. В ноябре Акинфеев провел 500-й матч в чемпионатах страны и 800-й – в карьере.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков в 18 матчах и отстает от лидера – «Зенита», на 8 баллов.