Сборная России сегодня, 2 января, начала выступление на ATP Cup в Австралии. Финальные матчи турнира пройдут 9 января.

В первом матче за сборную России играет 24-летний Роман Сафиуллин. Российский теннисист занимает 167-ю строчку в рейтинге АТР. Он проведет матч против 58-го номера рейтинга, представителя сборной Франции Артура Риндеркнеха. Встреча начнется сегодня, 2 января, в 02:00 по московскому времени.

Во втором матче сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и 35-й номер рейтинга Уго Умбер. Встреча начнется не ранее 03:30 по московскому времени.

Матчи турнира транслирует телеканал «Матч ТВ». Посмотреть игры можно по ссылке.

Сборная России попала в группу с Австралией, Францией и Италией. Для выхода в финальную часть турнира теннисисты должны занять первое место в квартете.