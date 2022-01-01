Хоккеисты молодежных сборных России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Об этом рассказало финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман. Она летела тем же рейсом.

Источник сообщает, что хоккеистов не пустили на борт из-за того, что они отказались надеть маски. Некоторые спортсмены были пьяны, также они курили. В результате российских хоккеистов отказались принимать на борт.

Сотрудники аэропорта достаточно быстро выгрузили багаж юных хоккеистов. Они не смогли улететь в запланированное время. В то же время из Канады улетели игроки финской сборной.

Напомним, молодежный чемпионат мира остановили после отмены нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что турнир проведут летом 2022 года.