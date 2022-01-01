Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталия Непряева прошли в полуфинал спринта классическим стилем на «Тур де Ски».

Татьяна Сорина финишировала второй в своем забеге. Она проиграла лидеру – Йоханне Матинтало из Финляндии, 0,54 секунды.

В забеге с Сориной участвовала лидер общего зачета «Тур де Ски» американка Джессика Диггинс. Она упала после того, как ей по лыжам проехала шведка Фрида Карлссон. Падение не позволило лыжнице из США догнать остальную группу и финишировать в топ-2.

Наталия Непряева пришла к финишу первой в своем забеге. Она также прошла в полуфинал.

Еще одна россиянка – Христина Мацокина, упала при перестроении и не смогла пробиться в полуфинал.

«Тур де Ски» завершится 4 января. Победителями турнира являются россиянин Александр Большунов и америкнка Джессика Диггинс.