Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе разместила в «Инстаграмме» фото с празднования Нового года.
Тутберидзе встретила праздник вместе с дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.
«С новым, 2022 годом! Здоровья всем«, – написала Тутберидзе.
Ранее воспитанницы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на предолимпийском чемпионате России. Золото завоевала Камила Валиева, второй стала Александра Трусова, третьей – Анна Щербакова.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебряные медали в танцах на льду.
Планируется, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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