Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе разместила в «Инстаграмме» фото с празднования Нового года.

Тутберидзе встретила праздник вместе с дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

«С новым, 2022 годом! Здоровья всем«, – написала Тутберидзе.

Ранее воспитанницы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на предолимпийском чемпионате России. Золото завоевала Камила Валиева, второй стала Александра Трусова, третьей – Анна Щербакова.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебряные медали в танцах на льду.

Планируется, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.