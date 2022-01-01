Российскому лыжнику Александру Терентьеву сломали палку в четвертьфинальном забеге на «Тур де Ски».

Инцидент произошел на выходе со стартовой поляны. Шведский лыжник Свенссон Оскар наступил на лапку палку Терентьеву. Александр лишился палки и некоторое время толкался одной. Тренеры среагировали быстро и дали россиянину новый инвентарь.

Терентьев быстро догнал группу, а затем вышел в лидеры забега, убежав от соперников на втором подъеме. Он прошел в 1/2 финала.

В полуфинал гарантированно проходят по два лучших лыжника из группы. Остальные места в 1/2 финала займут самые быстрые спортсмены, занявшие третье и четвертое места в группах.

Ранее в полуфинал вышел россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо.