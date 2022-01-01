Трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких скончался на 53-м году жизни.

«Легендарный связующий, призер Олмипийских игр, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Белогорья», тренер молодежной команды «львов» и просто хороший человек. Спите спокойно, Вадим Анатольевич«, – содержится в сообщении Всероссийской федерации волейбола в «Инстаграме».

Вадим Хамутцких – серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, бронзовый призер Игр 2004 и 2008 годов, серебряный призер чемпионата мира 2002 года. Хамутцких четыре раза побеждал на чемпионатах Европы, выигрывал Кубок мира и становился победителем Мировой лиги-2002.

На клубном уровне Хамутцких семь раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и дважды забирал золото Лиги чемпионов.