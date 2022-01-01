На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о том, что в команде выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Положительные тесты на COVID-19 сдали главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс, центровой Брэндон Дэвис, разыгрывающий Николас Лапровиттола, а также три сотрудника команды.
Ранее пресс-служба команды заявила о том, что коронавирусом заразились Ник Калатес, Кайла Курич и Пьерре Ориол.
Встреча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» уже перенесена. Она должна была пройти 2 января.
7 января каталонцы должны были сыграть с ЦСКА в Евролиге.
Напомним, по правилам Евролиги, если в клубе есть достаточное количество здоровых игроков для проведения матча, то встреча не отменяется. Заболевшие баскетболисты отправляются на карантин.
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