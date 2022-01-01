Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как питаться в новогодние праздники россиянам, которые недавно сделали прививку от коронавируса.

Гинцбург считает, что во время застолья упор нужно делать на белковую пищу. Это позволит организму выработать большее количество антител.

«Белковая диета всегда способствовала хорошему имунному ответу«, – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Директор Центра им. Гамалеи добавил, что в вегетарианской диете содержится меньше белков и аминокислот, а антитела состоят из аминокислот. Организм должен выработать как можно больше антител, чтобы противостоять коронавирусу.

Гинцбург посоветовал употреблять в пищу больше мяса и рыбы, чтобы прививка была более эффективной. К тому же, по словам специалиста, рацион с большим количеством белка способствует улучшению настроения и тонуса у человека.