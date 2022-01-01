Российский лыжник Александр Терентьев упал на финишном спуске в полуфинале спринта на «Тур де Ски».

Терентьев принимал участие в забеге с Александром Большуновым и Йоханнесом Клэбо. Он ушел на финишный спуск вторым, решил встать за норвежцем и случайно наступил ему на лыжу. Терентьев потерял равновесие при перестроении и не смог устоять на ногах.

Забег выиграл Йоханнес Клэбо, вторым финишировал Ивен Нортуг, третьим створ пересек Александр Большунов.

Александр Терентьев уже выигрывал спринт в текущем сезоне. Он стал первым, обойдя Йоханнеса Клэбо в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке.

Финал «Тур де Ски» пройдет 4 января 2022 года. В турнирной таблице многодневки лидирует норвежец Йоханнес Клэбо.