Российская лыжница Наталия Непряева выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски».

Непряева финишировала первой. Она стартовала в забеге с шведкой Юханной Хагстрем, финкой Йоханной Матинтало, словенкой Анамарией Лампич, норвежкой Матильдой Михрвольд и россиянкой Татьяной Сориной.

Наталия мощно пробежала по дистанции и обошла соперниц на финише.

Непряева стала лидером общего зачета «Тур де Ски» перед двумя заключительными масс-стартами Валь-ди-Фьемме. Ближайшая преследовательница Керту Нисканен проигрывает Наталие 0,16 секунд.

Финал «Тур де Ски» пройдет 4 января 2022 года.

Следующий этап Кубка мира пройдет в французском Ле Русе. Там пройдут спринты, индивидуальные гонки и гонки преследования.