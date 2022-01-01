Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в спринтерской гонке классическим стилем на «Тур де Ски».

Первым к финишу пришел Йоханнес Клэбо. Эрик Вальнес уступил товарищу по команде 0,37 секунд. Тройку призеров замкнул Пол Голберг.

Российские лыжники Александр Большунов, Глеб Ретивых и Александр Терентьев вылетели на стадии полуфинала.

Терентьев упал на финишном спуске, наступив на лыжи Йоханнеса Клэбо. Большунов финишировал третьим в полуфинальном забеге и не смог пройти в полуфинал. Ему не хватило 0,07 секунды.

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клэбо. На второе место поднялся Пол Голберг (+1,03). Александр Большунов проигрывает лидеру 1,19 секунды.

На «Тур де Ски» пройдут еще два масс-старта.