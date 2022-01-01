Менеджер сборной Чехии Отакар Черны высказался о ситуации со снятием игроков команды с рейса из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия).

Ранее появилась информация о том, что игроков молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса за отказ надеть маски, употребление алкоголя и курение.

«Когда мы сели в самолет, заметили, что некоторые россияне не соблюдали санитарные правила. Вероятно, свою роль сыграл алкоголь. А один из членов сборной России даже курил в «рукаве» перед посадкой в самолет«, – цитирует Отакара Черны isport.blesk.cz.

Курившим членом делегации отказался главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов.

Менеджер сборной Чехии рассказал, что его команду вывели из самолета за компанию в россиянами. Экипировка сборных похожа, поэтому экипаж не стал разбираться.