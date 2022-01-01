Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Наталии Непряевой в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Также специалист высказался о выступлении Александра Терентьева и Александра Большунова.

«Рад за Наталью, но серьезное разочарование за Терентьева и Большунова. Был бы красивый финал, можно было посмотреть непосредственно в деле на соперничество с прицелом на Олимпиаду. Не получилось, к сожалению«, – заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Старший тренер сборной России считает, что нет никакого смысла подавать протест из-за падения Терентьева. Он ошибся сам, наступив на лыжи Клэбо.

Бородавко рад, что Непряева показала на финише отличную технику одновременного хода. Ей этого не хватало раньше. Тренер надеется, что Наталия упрочит свое лидерство на «Тур де Ски», хорошо выступив в классическом масс-старте.