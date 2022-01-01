Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о снятии хоккеистов молодежной сборной России по хоккею с рейса из Канады.

Напомним, российскую команды сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкогольных напитков и курения. Сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России курил в «рукаве» во время посадки в самолет.

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там«, – цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».

Комментатор добавил, что хоккеисты неуважительно отнеслись к своей стране. Дмитрий не знает, стоит ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории сделать нужно. Губерниев считает, что хоккеисты подставили страну и болельщиков.