Российский футболист, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Интер». Об этом сообщает CalcioMercatoNews.

В январе из «Интера» могут уйти сразу два игрока полузащиты – Артуро Видаль и Стефано Сенси. В качестве альтернативы футболистам рассматривают Миранчука.

«Интер» готов взять россиянина только в аренду на полгода. Руководство команды планирует рассмотреть вопрос о выкупе Миранчука в конце текущего сезона.

В сезоне-2021/2022 Миранчук вышел на поле в 12 матчах во всех турнирах за итальянский клуб. Он забил один гол и сделал один ассист.

Стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в 13,5 миллионов евро. Алексей перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Ранее он играл в «Локомотиве».