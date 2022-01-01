В Австралии сегодня, 1 января, стартовал турнир ATP Cup. В соревнованиях принимает участие сборная России.

Сборная России начнет свое выступление на турнире 2 января. Первый матч пройдет ночью, в 02:00 по московскому времени.

В первой встрече за национальную команду сыграет 24-летний Роман Сафиуллин. Российский теннисист проведет встречу против игрока из сборной Франции Артура Риндеркнеха.

Во втором матче сыграют вторая ракетка мира Даниил Медведев и 35-й номер рейтинга АТР Уго Умбер. Игра начнется после окончания встречи Сафиуллина и Риндеркнеха.

Турнир выборочно покажет телеканал «Матч ТВ».

Сборная России сыграет с Австралией, Францией и Италией за выход из группы. В финальную часть турнира пробьется команда, занявшая первое место.