Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и 13-кратный чемпион мира из Норвегии Петтер Нортуг прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оштрафовать шведку Фриду Карлссон на три минуты за столкновение с американкой Джессикой Диггинс.

Напомним, инцидент произошел в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски». В четвертьфинальном забеге Карлсон наехала на лыжи Диггинс, из-за чего американка упала и не смогла выйти в 1/2 финала.

До выступления в спринте Диггинс лидировала в общем зачете «Тур де Ски». На данный момент рейтинг возглавляет россиянка Наталия Непряева. Она выиграла классический спринт.

«Считаю, что давать три штрафные минуты – это слишком строго. Одно дело – получить желтую карточку и занять последнее место в забеге. Но это решение разрушает тур. FIS хочет уничтожить «Тур де Ски?» – цитирует Нортуга Expressen.