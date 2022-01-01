Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По информации источника, сейчас немецкий специалист находится на самоизоляции. Он пропустит матч 21-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси». Встреча состоится завтра, 2 января. Место Клоппа на бровке займет Пеп Линдерс.

Ранее появилась информация о том, что три игрока «Ливерпуля» заразились коронавирусом. Юрген Клопп не назвал конкретных имен. Он посоветовал дождаться заявки команды на матч с «Челси».

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда набрала 42 очка в 20 матчах.

«Ливерпуль» идет на третьем месте. В активе клуба 41 очко.

Лидер соревнований – действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити». Команда набрала 53 балла.