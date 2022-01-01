Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов выиграли этап Кубка мира в латвийской Сигулде.

Российский дуэт в сумме за два заезда показали время 1 минуту 39,23 секунды.

Вторыми стали представители Великобритании Брэд Холл и Грег Кэкетт. Экипаж отстал от россиян на 0,10 секунды.

Тройку призеров замкнули австрийцы Бенджамин Майер и Маркус Заммер (+0,17 секунды).

Еще один дуэт, представляющий сборную России, занял 14-е место (+0,69).

Гайтюкевич и Мордасов победили на этапе Кубка мира впервые. Кроме того, данная победа стала для России первой в соревнованиях двоек с января 2011 года. Тогда на этапе в немецком Винтерберге выиграли Александр Зубков и Алексей Воевода.

Этап Кубка мира завершится 2 января 2022 года.