Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Наталии Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Я очень рад за Наталью. Мы с ней в прекрасных отношениях. Я люблю, когда у нее блестят глаза, просыпается инстинкт хищницы. Непряева, как Юля Ступак – это мои многолетние любимицы в лыжных гонках«, – цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».

Комментатор похвалил Непряеву. Он рассказал, что Наталия решает проблемы с тренером Бородавко. Губерниев считает, что остальные лыжницы отстают от Непряевой.

Непряева пробежала финал спринта за 3:36.41. Второе место заняла шведка Юханна Хагстрем. Тройку призеров замкнула Йонна Матинтало из Финляндии. Татьяна Сорина пришла к финишу пятой.