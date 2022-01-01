Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо ответил россиянину Александру Большунову на критику формата «Тур де Ски». Большунов на днях выразил недовольство тем, что престижная многодневка сильно заточена под спринтерские гонки. Тем, кто специализируется на длинных дистанциях, сложно отыгрывать отставание в спринтерских гонках.

«Если хочешь выигрывать «Тур де Ски», то обязан быть хорош в спринтерских гонках», — приводит Aftonbladet слова Клэбо.

На данный момент Клэбо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски». Отставание норвежца Паала Голберга составляет 45 секунд, Большунов идёт третьим с 47-секундным отставанием.