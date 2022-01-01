Сборная Таиланда стала победителем чемпионата АСЕАН-2020/21. В финальных матчах команда Александра Пёлкинга в двух играх взяла верх над Индонезией — 4:0, 2:2.

Таиланд в рекордный шестой раз выиграл престижный турнир для сборных Юго-Восточной Азии. Он стал победителем дебютного розыгрыша в 1996 году, затем побеждал в 2000, 2002, 2014 и 2016 году. Четыре трофея у Сингапура, два — у Вьетнама, один — у Малайзии.

Примечательно, что Индонезия целых шесть раз доходила до финала, но все шесть раз терпела поражения.