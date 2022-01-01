Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала эмоциональный пост на своей странице в Инстаграме. Прославленная спортсменка скорбит в связи со смертью своей бабушки.

«Мой первый Новый Год без тебя. Моё первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль, — написала Медведева. — Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо…»

Медведевой 22 года. Она дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы, дважды побеждала на чемпионатах России и в финалах «Гран-при», взяла два серебра Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.