Нико Ковач был отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако», сообщает официальный сайт клуба. По данным СМИ, причиной стало отсутствие прогресса команды и напряжённые отношения 50-летнего хорвата с игроками.

Напомним, что в составе «Монако» играет полузащитник сборной России Александр Головин.

Ковач возглавлял «Монако» с лета 2020 года, его соглашение истекало в 2023-м. Ранее он входил в тренерский штаб «Ред Булла», возглавлял молодёжную и национальную сборные Хорватии, «Айнтрахт» и «Баварию».

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место в таблице с 29 очками.