«Каролина» победила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 7:4. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором гола и результативной передачи. Его соотечественник — голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов — отразил 26 бросков из 28, но во втором перерыве был заменён на латвийца Элвиса Мерзликина. Тот провёл период неудачно, пропустив целых четыре шайбы за 15 бросков, ещё одну «Каролина» провела в пустые ворота — отличился как раз Свечников.

Таким образом, после замены голкипера счёт из 4:2 превратился в 4:7.

Помимо Тарасова, в составе «Каролины» на лёд выходили Владислав Гавриков и Егор Чинахов.

Полностью список авторов голов выглядит следующим образом:

«Коламбус»: Зак Веренски (7-я минута), Адам Боквист (13-я), Густав Нюквист (19-я), Александр Тексье (29-я).

«Каролина»: Стив Лоренц (30-я и 53-я), Брэйди Скьей (35-я и 47-я), Нино Нидеррайтер (51-я), Итан Бир (51-я), Свечников (58-я).

В таблице Восточной конференции «Каролина» вышла в лидеры, набрав 47 очков в 31 матче. «Коламбус» идёт 11-м с 31 очком после 30 игр.