«Нэшвилл» разгромил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:1. К началу второго периода «Предаторз» повели 5:0. Голами отметились Филип Форсберг (2-я минута), Райан Джохансен (6-я), Ник Казинс (20-я), Таннер Жанно (21-я), Роман Йоси (26-я).

К концу периода швейцарец Филипп Курашев отыграл одну шайбу (38-я минута), а на первой минуте третьего периода Жанно оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.

Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отдал две голевых передачи.

В таблице Западной конференции «Нэшвилл» поднялся на второе место с 42 очками в 33 матчах. «Чикаго» идёт 14-м с 26 очками в 31 игре.