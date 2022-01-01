«Флорида» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:2. В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол форварда «Пантерз» Сэма Беннетта (1-я минута) «Канадиенс» ответили точным броском Джонатана Друэна (4-я). Во втором периоде Ник Сузуки вывел «Монреаль» вперёд (30-я), после чего «Флорида» забросила четыре шайбы подряд. Голами отметились Александр Барков (35-я), Фрэнк Вартано (38-я), а в третьем периоде Беннетт сделал дубль (41-я), а Мэйсон Маршмент установил окончательный счёт (54-я).

Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 23 броска из 25. В первом звене «пантер» появился Максим Мамин.

В таблице Восточной конференции «Флорида» занимает четвёртое место с 46 очками в 32 матчах. «Монреаль» замыкает таблицу, имея в активе 18 очков.