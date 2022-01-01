«Айлендерс» взял верх над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2 ОТ.

Счёт открыли «островитяне» на 17-й минуте благодаря точному броску Андерса Ли в большинстве. Во втором периоде «Ойлерз» вышли вперёд благодаря голам Леона Драйзайтля (21-я минута) и Дарнелла Нерса (38-я).

В третьем периоде Энтони Бовилье на 43-й минуте сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.

В овертайме победный бросок на 64-й минуте нанёс Ноа Добсон.

Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Илья Сорокин, отразивший 17 бросков из 19. Семён Варламов остался в запасе. В заявку «Эдмонтона» попал ещё один голкипер из России Илья Коновалов, но он остался в запасе.

В таблице Западной конференции «Эдмонтон» идёт седьмым с 38 очками в 32 матчах. «Айлендерс» идут 13-ми на «Востоке», набрав 26 очков в 29 играх.