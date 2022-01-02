Сборная России по теннису на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Сборная России по теннису на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Сборная России упорной борьбе обыграла Францию и на групповом этапе ATP Cup. Встреча завершилась со счетом 2:1. Соревнования проходят в Австралии.

В первом матче против сборной Франции играл Роман Сафиуллин. Он обыграл Артура Риндеркнеша со счетом 2:6, 7:5, 6:3. Теннисисты играли 2 часа 25 минут.

Во втором поединке вторая ракетка мира Даниил Медведев встретился с французом Уго Умбером. Матч завершился волевой победой Умбера со счетом 6:7,7:5, 7:6. Теннисисты играли практически три часа.

В заключительной парной встрече российский дуэт Медведев/Сафиуллин обыграл Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу российских теннисистов.

В группе с Россией и Францией выступают национальные команды Австралии и Италии.

Напомним, что перед турниром положительные тесты на коронавирус сдали ключевые игроки сборной России Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.