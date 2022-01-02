«Миннесота Уайлд» обыграла «Сент-Луиз Блюз» в матче «Зимней классики» – 2022. Встреча проходила в Миннеаполисе (США) на открытой площадке стадиона «Таргет Филд». Матч завершился со счетом 6:4.

За «Сент-Луис» дубль оформил Джордан Кайру, по шайбе забили Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Тори Крюг.

Первую шайбу за «Миннесоту» забросил российский форвард Кирилл Капризов. Также в матче отличились Рем Питлик, Райан Хартман и Кевин Фиала.

Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче. Он отыграл 20 минут и 54 секунды.

Россияне из «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев в сумме набрали четыре очка.

Температура воздуха в Миннесоте опустилась ниже -29 градусов по Цельсию. Ни разу в истории НХЛ матч не проходил в таких условиях.