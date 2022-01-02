В Торонто (Канада) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сентаторз». Хозяева разгромили гостей со счетом 6:0.

За «Торонто» дубль оформили российский форвард Илья Михеев и Вильям Нюландер. Еще по шайбе записано на счет Джастина Холла и Ти Джея Броди.

Илья Михеев заработал первые очки в текущем сезоне. Россиянин провел второй матч в этом году. В октябре Михееву сделали операцию на большом пальце руки, а в декабре Илья переболел коронавирусом.

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб находился на льду 22 минуты и 42 секунды. Он заработал коэффициент полезности «-2».

«Оттава» идет на предпоследнем месте в Восточной конференции, а «Торонто» расположился на 6-й строчке.