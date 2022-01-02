В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошел на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Эдмонтоне и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

За «Айлендерс» забивали Андрес Ли, Энтони Бовилье и Ноа Добсон.

Первую шайбу за «Эдмонтон» забросил Леон Драйзайтль. Это позволило немецкому форварду выйти на единоличное первое место в гонке снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету нападающего 25 голов. Он набрал 52 (25+27 очка).

Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» опустился на второе место. Он забил 24 гола.

Вторую шайбу за «Эдмонтон» забил Дарнелл Нерс.

«Вашингтон» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» занимает седьмую строчку на Западе.