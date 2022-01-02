Форвард молодежной сборной России Василий Пономарев высказался о решении канадской авиакомпании снять команду с рейса Калгари – Франкфурт.

Напомним, молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Калгари. Делегацию обвинили в нарушении масочного режима, распитии алкоголя и курении.

Пономарев рассказал, что ему достались места в конце самолета. Он не видел, что происходило на борту после погрузки на рейс. Василий включил наушники и собрался засыпать, когда соседка сказала ему, что все команды просят на выход.

«У сборной России алкоголя на борту не было. Игроку финнов стало плохо? Да. Только это случилось не в самолете, а в зале ожидания. Это факт, видели все. Его потом обратно посадили на место», – цитирует Пономарева «Чемпионат».

Форварду «молодежки» не хотелось бы, чтобы в дальнейшем этот инцидент повторялся. Он считает, что если команду высадили несправедливо, то в этом обязательно разберутся.