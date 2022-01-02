В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Сиэтл Кракен» и «Ванкувер Кэнакс». Матч прошел на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершился победой гостей со счетом 2:5.

Первую шайбу в матче забросил российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин. Он отличился на 9-й минуте встречи. Еще по шайбе забили Нильс Хегландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннес Пирсон.

За «Сиэтл Кракен» забивали Калле Йернкрос и Уильям Борген.

«Ванкувер» занимает одиннадцатую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Сиэтл Кракен» идет на предпоследнем месте.

20-летний Василий Подколзин сыграл в 32 матчах текущего сезона за «Ванкувер». Он набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас».