«Динамо» договорилось с «Локомотивом» об условиях трансфера форварда Федора Смолова. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Железнодорожники готовы отпустить Смолова за символическую сумму. Напомним, срок контракта 31-летнего нападающего с «Локомотивом» завершается через полгода.

На данный момент «Динамо» ведет переговоры с Федором. Обсуждаются условия, которые устроят обе стороны. Учитывая то, что заплата Смолова в «Локо» составляет 3,1 миллиона евро, договориться будет непросто. В «Динамо» многие лидеры получают в несколько раз меньше.

В текущем сезоне Федор Смолов сыграл в 15-ти матчах Российской Премьер-Лиги. Он забил семь голов.

Смолов выступал за «Сельту», «Краснодар», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Федор начинал взрослую карьеру в «Динамо». Первый матч за команду из Москвы он провел в 2008 году.