В Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В нем «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон. Также по шайбе забросили Тревор Муд, Адриан Кемпе, Брендан Лемье и Филлип Дано. Дано записал на свой счет две результативные передачи.

За «Флайерз» забивали Джоэль Фараби, Кевин Хейз и российский защитник Иван Проворов.

24-летний хоккеист из России провел 32 матча в текущем сезоне. Он набрал 13 (4+9) очков по системе «гол+пас».

«Лос-Анджелес Кингз» идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Флайерз» занимает десятую строчку на Востоке.