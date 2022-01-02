Любители лыжных гонок уже привыкли к противостоянию лидера российской сборной Александра Большунова и олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клэбо. Исключением не стал «Тур де Ски» сезона-2021/2022.

Александр Большунов выигрывал престижную многодневку дважды. В сезоне – 2019/2020 россиянин впервые в карьере завоевал крупный трофей. В упорной борьбе он обошел победителей «Тур де Ски» прошлых сезонов – Сергея Устюгова (2016/2017) и Йоханнеса Клэбо (2018/2019).

На «Тур де Ски» – 2020/2021 Александр завоевал престижный трофей во второй раз. Он стал первым лыжником, которые поднимался на пьедестал на всех этапах многодневки. Большунов оторвался от второго места на 3 минуты и 23,9 секунды. Йоханнес Клэбо пропустил тот «Тур де Ски» из-за распространения коронавируса.

На данный момент в общем зачете многодневки лидирует Йоханнес Клэбо. Большунов идет на третьем месте, уступая норвежцу 1.19 секунды. Россиянин считает, что во всем виноват новый формат «Тур де Ски»

Большунов – о новом формате «Тур де Ски»

Александр выразил недовольство форматом «Тур де Ски».

«Спринт на данный момент – роскошь многодневки. За победу дается минута, плюс из пролога – и складывается очень большое отставание. Если выбываешь в четвертьфинале, проигрываешь лидеру минуту. Эту многодневку сложно назвать многодневкой, потому что единственная гонка с раздельного старта была сегодня«, – заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Мнение финна Ийво Нисканена о «Тур де Ски» – 2021/2022

Большунова поддержал финский лыжник Ийво Нисканен. Он заявил, что ему не нравится формат нынешнего «Тур де Ски». Лыжник хотел бы видеть в расписании многодневки больше дистанционных гонок. Он считает спринтерские гонки шоу, а не настоящим спортом.

Легендарный норвежец Петтер Нортуг встал на сторону Большунова

Российского лыжника поддержал и легендарный норвежец, двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг. Он заявил, что «Тур де Ски», поменяв формат, потерял свой статус. Программа многодневки стала проще, а призовые меньше. Лыжники не ставят Тур в приоритет. Раньше, по словам Нортуга, «Тур де Ски» был испытанием на прочность, а сейчас спортсмены бездельничают и готовятся к Олимпийским играм.

Реакция Международной федерации лыжных видов спорта

К обсуждению формата «Тур де Ски» присоединилась FIS. Спортивный директор комитета по лыжным гонкам организации Пьер Миньерэ заявил, что нельзя угодить всем лыжникам. Он считает, что формат многодневки подходит и спринтерам и дистанционщикам. Он не видит безоговорочного доминирования лыжников, специализирующихся на коротких дистанциях.

Мнение Йоханнеса Клэбо

Не остался в стороне и основной соперник Большунова Йоханнес Клэбо. Он считает, что лыжникам, рассчитывающим на победу в «Тур де Ски», нужно подтянуть спринт.

На данный момент в общем зачете многодневки лидирует норвежец Йоханнес Клэбо. Его соотечественник Пол Голберг проигрывает лидеру 1,03 минуты. Александр Большунов идет на третьем месте (+1,03). В топ-5 располагаются Эрик Вальнес из Норвегии (+2,03) и Франческо де Фабиани (+2,21).

Заключительный этап в Валь-ди-Фьемме (Италия) стартует 3 января. Мужчины пробегут масс-старт классическим стилем на 15 км. Финальная гонка в гору состоится 4 января. Спортсменам предстоит преодолеть 10 километров. Стартовый протокол будет составлен по результатам прошлых гонок многодневки.