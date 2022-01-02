Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев высказался о неожиданном поражении от француза Уго Умбера на групповом этапе ATP Cup.

Напомним, матч завершился со счетом 7:6, 5:7, 6:7 в пользу Уго Умбера. Теннисисты находились на корте почти три часа.

«Мой одиночный матч был нереальным. Конечно, я разочарован тем, что проиграл, но это бы еще один матч, в котором я страдал от судорог в конце второго сета. Но, знаете ли, я все же сумел почти обыграть его», – цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Поражение лидера российской сборной не помешало национальной команде одержать победу над французами со счетом 2:1. В первом матче Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша (2:6, 7:5, 6:3). В заключительной встрече Медведев и Сафиуллин обыграли Мартена и Роже-Васслена (6:4, 6:4).