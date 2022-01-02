Чемпион мира 2011 года и участник четырех Олимпиад из Канады Девон Кершоу прокомментировал слова российского лыжника Александра Большунова о формате многодневки «Тур де Ски».

Напомним, ранее Большунов раскритиковал новый формат многодневки. Он считает, что организаторы отдают преимущество спринтерам. Победители и финалисты таких гонок получают большой отрыв от остальных лыжников. Кроме того, в рамках многодневки проведено сразу два спринта, а масс-старты будут слишком короткие.

«Знаете, я с ним, в принципе, согласен. В масс-стартах идут огромные группы лыжников, и, если вы попали в ситуацию, когда такие ребята, как Большунов, видят, что Клэбо неудержим ни на одной из гонок, сложно рассчитывать на большую разницу в секундах«, – заявил Кершоу в подкасте FasterSkier.

Заключительные гонки «Тур де Ски» пройдут 3 и 4 января 2022 года.