Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может перейти в «Мерседес». Он должен заменить в команде из Германии Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает Daily Express.

По информации британского источника, «Мерседес» может таким образом нанести удар по основному конкуренту – «Ред Булл». Трансфер может случиться уже в этом году, если семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон примет окончательное решение о завершении карьеры.

Гасли участвовал в Формуле-1 за «Ред Булл» в 2019 году. Он считается одним из главных кандидатов на возвращение в состав австрийской команды.

Пьер Гасли занял девятое место в общем зачете пилотов Формулы-1. Ранее бывший знаменитый гонщик Нико Росберг выразил удивление решением «Ред Булл» не возвращать Гасли.