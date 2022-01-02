Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над сборной Франции на групповом этапе ATP Cup. Турнир проходит в Австралии.

Напомним, сборная России одержала победу над Францией. В первом матче Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеха. Во втором – Даниил Медведев проиграл Уго Гумберту. Затем Медведев и Сафиуллин обыграли Мартена и Роже-Васслена в парном разряде.

«Сегодняшний день получился действительно эмоциональным. Чувства, которые я испытал во время матча в парном разряде, были невероятными. Я не хотел сдерживать эмоции», – цитирует Медведева пресс-служба ATP Cup.

Даниил добавил, что восхищен игрой товарища по команде Романа Сафиуллина. Ему понравилось, как 24-летний теннисист вернулся в игру после тяжелого первого сета.

Следующий матч Россия сыграет с Австралией во вторник, 4 января.