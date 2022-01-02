Форвард молодежной сборной России Данила Юров рассказал о карантине в Канаде.

Напомним, Данила сдал положительный тест на коронавирус и должен провести 10 дней в изоляции.

Юров вспомнил, что ранее встречал Новый год в широком кругу близких. Это первый год, когда он не смог присоединиться к родным.

«Это самый отвратительный момент, который случался со мной в жизни. На карантине буду есть, спать, читать, телек смотреть, да и все. Сегодня посмотрю все советские фильмы – «Иронию судьбы» и так далее, чтобы хоть как-то новогоднее настроение себе создать«, – цитирует Юрова «Чемпионат».

Данила добавил, что будет читать книжки и смотреть НХЛ. Кроме того, он планирует подучить один из предметов в колледже, который ему придется сдавать устно по возвращении домой.

Напомним, молодежный чемпионат мира в Канаде отменили из-за вспышки коронавируса.