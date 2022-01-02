Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между екатеринбургским «Автомобилистом» и финским «Йокеритом» перенесут из-за сомнительных тестов на коронавирус в составе команды из Екатеринбурга. Об этом сообщил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

«Согласно правилам, перед выездом за рубеж все команды должны проходить тестирование. У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из «Йокерита» и КХЛ и решили перенести этот матч», – цитирует Рябкова ТАСС.

Встреча между «Йокеритом» и «Автомобилистом» должна была состояться в Хельсинки (Финляндия) 3 января в 19:30 по московскому времени.

«Автомобилист» идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» – третий на Западе.